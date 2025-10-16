Die Macher von Stranger Things haben sich von großartigen TV-Finals für Staffel 5 inspirieren lassen

HQ

Es fühlt sich fast surreal an, wenn man bedenkt, dass es die Serie erst seit knapp einem Jahrzehnt gibt, aber in den kommenden Monaten erreicht Stranger Things das Ende seiner Laufzeit. Das Finale von Staffel 5 wird eines der am meisten erwarteten Ereignisse in der Geschichte des Fernsehens sein, und die Duffer-Brüder wissen, dass der Druck hoch ist.

Und so schauten sich die Duffer-Brüder und -Autoren bei der Erstellung des Drehbuchs für die letzte Staffel nach anderen erfolgreichen Serienenden um. Six Feet Under, The Sopranos und Friday Night Lights wurden alle berücksichtigt. "Die Besten waren sich selbst sehr treu" Ross Duffer sagte gegenüber Variety. "Die Shows, die versuchen, super clever zu sein - ich denke, da kann es sehr schnell schief gehen."

Matt Duffer stellte klar, dass das Ende schon seit Jahren in ihren Köpfen ist. "Wir wussten seit Jahren ungefähr, was die Schlussszene war – es war nichts, was wir uns ausdenken mussten. Es gab Elemente, die wochenlang diskutiert wurden, aber die Kernidee des Endes hatten wir schon sehr lange."

Die Duffers sind zwar immer noch glücklich, aber sie sind sich sicher, dass die Leute eine Meinung haben werden. Sie wollen, dass das Finale alles in dieser Stranger Things-Geschichte abschließt, und anscheinend werden wir sogar herausfinden, was das Upside Down wirklich ist.