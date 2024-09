Die Macher von South Park distanzieren sich von den ersten drei Staffeln

HQ

Es ist, gelinde gesagt, beeindruckend, wie Trey Parker und Matt Stone es geschafft haben, South Park 27 lange Jahre lang am Leben zu erhalten. Denn mit ihrem messerscharfen und stets aktuellen Humor hat es die Serie geschafft, sich über Wasser zu halten und durchweg sowohl mitreißend als auch unterhaltend zu halten.

Wenn man jedoch zurückblickt und die zaghaften ersten Staffeln der Serie mit dem vergleicht, was jetzt produziert wird, ist der Kontrast frappierend, dessen sich die Macher der Serie selbst sehr wohl bewusst sind. Trey und Matt wünschen sich sogar, sie könnten die ersten drei Staffeln von South Park ganz ausradieren.

Das Paar enthüllte dies in einem Interview mit Entertainment Weekly (via CheatSheet), in dem sie sagten:

"Wenn ich irgendetwas dauerhaft aus der Bibliothek löschen müsste, wäre es im Grunde alles vor Staffel 4. Es ist einfach peinlich, das mit anzusehen. Okay, wir waren so 26, 27. Aber es ist wie: 'Wirklich?' Wir fanden das lustig? Wir dachten, das wäre gut geschrieben? Oh mein Gott, das ist schrecklich"

Was hältst du von den ersten drei Staffeln von South Park? Sind sie so schlimm, wie Matt und Trey sagen?