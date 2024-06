Die Macher von Rain Code und Danganronpa präsentieren ihren nächsten Titel: The Hundred Line: Last Defence Academy

Die Nintendo Direct gestern Nachmittag ist uns noch frisch in Erinnerung, und es ist möglich, dass mit Nintendos großen Ankündigungen zu seinen kommenden First-Party-Titeln andere Spiele seiner Partner unbemerkter geblieben sind. Jetzt blicken wir auf das Event zurück, um die Ankündigung der Neuerungen von Too Kyo Games, den Machern der Dangaronpa-Serie und des neueren Master Detective Archives: Rain Code - The Hundred Line: Last Defence Academy, aufzugreifen.

Laut der offiziellen Synopsis werden wir dem Protagonisten Takumi Sumino folgen, der "ein gewöhnliches Leben führte, bis er gezwungen wurde, sich an der letzten Verteidigungsakademie einzuschreiben. Seine Mission: die Akademie 100 Tage lang vor dem Angriff mysteriöser Feinde zu schützen, die als 'Schuleindringlinge' bekannt sind".

Eine etwas seltsame Prämisse, aber eine, die immer dazu neigt, interessantes Gameplay zu beinhalten, das sehr charakteristisch für die anderen Spiele des Studios ist. Es sieht so aus, als würden wir Gruppenkämpfe im Stil von Tactics sehen, und sie haben auch in der offiziellen Ankündigung angegeben, dass wir uns mit bis zu 15 anderen Schulkameraden zusammentun werden, um uns zwischen den Kämpfen auf das vorzubereiten, was kommen wird. Klingt nach etwas, dem auch Persona-Fans folgen sollten, nicht wahr?

Schaut euch unten den Teaser-Trailer zu The Hundred Line: Last Defence Academy an.