Die Macher von No Man's Sky arbeiten bereits an einem großen, neuen Projekt

No Man's Sky hat einen turbulenten Start hinter sich, doch heute ist die Atmosphäre rund um das Spiel eine völlig andere, als damals bei der Veröffentlichung. Nachdem das Studio letzte Woche ihr kleines Abenteuer The Last Campfire veröffentlicht hat, scheint die Briten nun wieder der Ehrgeiz gepackt zu haben.

In einem Interview mit Polygon sagt der Chefentwickler Sean Murray, dass sie nun begonnen haben, einen großen und ehrgeizigen Titel zu entwickeln. Dieser soll, so der Studiochef, sogar mit No Man's Sky verbunden sein. Eine Fortsetzung sollen die Fans nicht erwarten, doch ein paar Überraschungen dürfte es ganz sicher geben. Aktuell arbeiten nur etwa zwölf Personen an diesem neuen Projekt, da der Rest des Teams weiterhin Updates für No Man's Sky erarbeitet. Was Hello Games wohl in Zukunft ausprobieren wird?