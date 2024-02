Die Macher von Crash Bandicoot 4 bei Toys for Bob verlassen Activision Blizzard

HQ

Viele befürchteten, dass die Zeichen an der Wand standen, als Microsoft Anfang des Monats 1900 Mitarbeiter entließ und Toys for Bobs Studio schloss. Hat das nur dazu geführt, dass das Studio hinter Crash Bandicoot 4: It's About Time, Spyro Reignited Trilogy, den Skylanders-Spielen und mehr geschlossen wurde? Glücklicherweise nicht.

Denn Toys for Bob enthüllt, dass es beschlossen hat, sich von Xbox und Activision Blizzard King zu trennen und unabhängig zu werden. Man könnte meinen, dass dies bedeutet, dass das Studio auch die Hoffnung aufgegeben hat, weitere Spiele in den Universen von Crash Bandicoot und Spyro zu entwickeln, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Es hört sich so an, als wäre dies eine sehr einvernehmliche Trennung gewesen, denn in der Ankündigung heißt es weiter, dass Toys for Bob eine mögliche Partnerschaft mit Microsoft prüft.

Es kann jedoch sein, dass wir noch eine Weile auf einen neuen Teil dieser Serie warten müssen, denn uns wurde auch gesagt, dass das Studio bereits ein neues Spiel mit neuen Charakteren, Geschichten und Spielerlebnissen entwickelt. Dieses Projekt befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium, also erwarten Sie nicht, dass Sie in absehbarer Zeit mehr darüber erfahren werden. Lasst uns einfach die Tatsache feiern, dass dieser talentierte Haufen auf absehbare Zeit weiterhin gemeinsam Spiele entwickeln wird, während wir warten.