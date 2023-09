Die Macher von 13 Sentinels: Aegis Rim präsentieren ihren neuen Fantasy-Titel Unicorn Overlord.

Fast anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung von 13 Sentinels: Aegis Rim auf dem Hybriden schließen sich Atlus und Vanillaware erneut in Unicorn Overlord zusammen, einer neuen epischen Fantasy-Geschichte, um das Königreich Cornia zu retten und Prinz Fevrith wieder auf den Thron zu bringen.

In Unicorn Overlord reisen wir durch eine üppige Welt, versammeln eine große Armee von mehr als 60 verschiedenen Charakteren und machen uns in diesem taktischen Erlebnis in fünf Nationen einen Namen.

Der Titel wird am 8. März 2024 exklusiv für Nintendo Switch veröffentlicht, und Sie können bereits den ersten Trailer unten sehen.