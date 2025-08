Die lustigsten Filme von Will Ferrell

HQ

(5) Klingen des Ruhmes

Im Kielwasser von Napoleon Dynamite war Jon Heder fast so heiß wie Ferrell selbst, was diesen Film ebenso sehnsüchtig wie lustig machte. Die Geschichte der beiden Eiskunstläufer und ihrer Kämpfe auf und neben dem Eis ist heute noch genauso zum Lachen, Lustigen und Erfolgreichen wie vor 18 langen Jahren.

(4) Alte Schule

Im Jahr 2003 war Will kein Hauptdarsteller und hatte nicht ganz so den Durchbruch geschafft, wie er es vor allem bei Elf tun würde, was bedeutete, dass er sich mit einer Nebenrolle in Todd Phillips' vergessenem Humorjuwel von Hangover/Joker-Mann begnügen musste. Old School macht nach wie vor großen Spaß, Frank der Panzer bleibt das Highlight des Films (auch wenn er nicht oft darin zu sehen ist), und die Szene, in der Stifler sich eine Betäubungspistole leiht, um sich damit in den Nacken zu schlagen, ist für immer unglaublich.

(3) Die anderen Jungs

Die Szene, in der Will Ferrells Figur Allen Gamble der wahnsinnig schönen Frau (gespielt von Eva Mendes) sagt, sie solle ihm aus den Augen gehen, weil sie ein hässliches altes Kleid trägt, woraufhin sein Partner Terry (Wahlberg) wirklich nichts versteht, bleibt eine der lustigsten, die je auf Film gebannt wurde. Adam McKay hat viele sehr lustige Filme gemacht und dieser ist eindeutig einer der besten. "Ziele auf die Büsche!"

(2) Anchorman

Als Ron Burgundy nach einer unangenehmen, schmerzhaften Trennung von seiner Freundin Veronica Corningstone (Christine Applegate) ihr nach einer Nachrichtensendung erzählt, dass er vorhat, sie in den Unterbauch zu schlagen, direkt in den Mutterleib, lache ich so sehr, dass ich schreie. Und das seit der Erstveröffentlichung dieser wunderbaren Komödie (2004). In Anchorman sind Ferrell und McKay natürlich in Topform zu sehen und ich würde sagen, ich habe ihn mittlerweile mindestens 15 Mal gesehen.

FERRELLS LUSTIGSTE:

(1) Stiefbrüder

Adam McKay und Will Ferrell haben zusammen (wie gesagt) einen Haufen der meiner Meinung nach lustigsten Spielfilme aller Zeiten herausgearbeitet, und derjenige, der die meisten Lacher und vor allem die größten Lacher hervorruft, ist eindeutig Step Brothers, der so absurd und ausgefallen ist, dass mich allein die Idee zum Lächeln bringt. Die Szene, in der die Stiefbrüder auf der Suche nach Arbeit sind und den Namen der Personalvermittlerin Pam abwechselnd falsch aussprechen, ist eines der lustigsten Dinge, die ich kenne, ganz zu schweigen von der, in der sie sich über das Anziehen der Nuggets streiten.