Die lustigsten Filme von Eddie Murphy

(5) 48 Std

Es gibt nicht viele 80er-Jahre-Filme, die ich so sehr liebe wie Walter Hills absolut wunderbare Buddy-Cop-Actionkomödie, in der Murphy den kürzlich freigelassenen Fälscher Reggie Hammond spielt, um einen kniffligen Fall zu lösen. Ich liebe es, wie wild Nolte in seiner Rolle ist, und ich liebe es, dass Murphy den eleganten Gentleman-Dieb spielt. Reggie: "Jack... Erzähl mir eine Geschichte." Jack: "Fick dich!" Reggie: "Oh, das ist einer meiner Favoriten."

(4) Das goldene Kind

Ich habe immer gut über die Szene gelacht, in der Murphys Figur Chandler Jarrell den alten chinesischen Mönch in Chinatown um Rat bittet, um das goldene Kind zu finden (I want the Knife) und damit beginnt, die uralte Gebetsmühle mit einem DJ zu scratchen. Ich habe auch immer über die Szenen in Nepal gelacht, in denen Jarrell einfach nur friert und nach Hause will und mit dem Obdachlosen, der kein Englisch spricht, um das blaue Amulett feilscht; "Du brichst mir das Herz, Arschschleich!". "Ich rudere deinen Arsch!? "

Werbung:

(3) Beverly Hills Cop

Alles, von der Banane im Auspuff bis hin zu Murphys schnellen kleinen Einzeilern, die seine schicken Kollegen in Los Angeles in den absoluten Wahnsinn treiben, ist immer noch brillante Komödie, und wenn man bedenkt, dass seit seiner Erstveröffentlichung ganze 41 (!) Jahre vergangen sind, muss dieser wunderbare Film auf jede erdenkliche Art und Weise als "forever-funny" kategorisiert werden.

(2) Der verrückte Professor

Alle Szenen, in denen Professor Sherman Klump mega fett und düster ist, sind meistens... Düster und damit nicht viel lustiger als ein Fall von Fußpilz, aber wenn Murphy eimerweise Make-up aufsetzt, um vier von sechs Familienmitgliedern an einem Esstisch zu spielen, dann ist das eher ein Schweinchenspaß. Wenn die Großmutter kurz davor ist, ihren eigenen Sohn fallen zu lassen und Cleetus am Esstisch zu bedrohen beginnt, schreie ich immer vor Lachen.

Werbung:

MURPHYS LUSTIGSTE:

(1) Kommen nach Amerika

Es gibt so viele wirklich lustige Szenen in diesem unsterblichen Klassiker, aber meine Favoriten sind wahrscheinlich immer noch die Friseursalon-Szenen, in denen Murphy wie üblich mehrere Rollen (gleichzeitig) spielt oder wenn Akeems morgendlicher Gruß vom Harlem-Balkon auf unangenehm reagiert und er mit einem glücklichen Gesicht zurückruft; »Jawohl! Ja! Fick dich auch!"