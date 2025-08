Die lustigsten Filme von Adam Sandler

HQ

(5) Pixel

Einer von Sandlers meistgehassten Filmen (der von den Filmseiten der Welt mit einer unwahrscheinlich niedrigen Durchschnittsbewertung von 17 von 100 Punkten bewertet wurde) ist auch einer derjenigen, die sich im Laufe der Jahre am besten gehalten haben. Pixels ist in vielerlei Hinsicht der perfekte unbeschwerte Spaß für uns Gaming-Nerds, da es gelingt, Sandler-esken scubidiiiduuu-Humor mit einer ziemlich genauen Darstellung unserer beliebtesten Arcade-Klassiker zu kombinieren.

(4) Klicken

Es gibt wirklich nicht viele Adam-Sandler-Filme, die es schaffen, sowohl wiederholtes Lachen hervorzurufen als auch nur eine kleine Träne aus dem Augenwinkel zu pressen, bevor der Abspann läuft. Click ist eine davon, oder vielleicht auch die einzige. Die erste Stunde ist lustig, die zweite ist subtil und ein wenig traurig.

Werbung:

(3) Big Daddy

Die Komödie darüber, wie der 22-jährige Sonny, der sich weigert, die Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen und sich weigert, erwachsen zu werden, mit einem vierjährigen Adoptivsohn endet, ist nicht nur sehr lustig mit vielen klassischen Sandler-Sprüchen, sondern auch herzlich und gemütlich.

(2) Happy Gilmore

Die kultige Golfkomödie, die mit kitschigem Slapstick getränkt ist, ist nicht nur endlos unterhaltsam und zum Lachen komisch (Shooter, der Fäkalien zum Frühstück isst, ist ein Favorit), sondern auch doppelt so, da wir jetzt die schreckliche Fortsetzung gesehen haben, die trotz des zehnfachen Budgets nicht einmal ein kleines Grinsen hervorgerufen hat.

Werbung:

SANDLERS LUSTIGSTE:

(1) Billy Madison

Es gibt so viel nach Sketchen duftendes, jugendliches, übrig gebliebenes Saturday Night Live-Material in dieser unsterblichen Flammenkomödie, dass es ewig dauern wird, und es gibt keine Sandman-Komödie, über die ich immer so viel lache wie diese. "Wenn es cool ist, in die Hose zu pinkeln, betrachte mich als Miles Davis."