Die lustigen sexuellen Anspielungen von Starfield verleihen ihm in Amerika eine hohe Altersfreigabe

HQ

Moderne Bethesda Game Studios-Spiele waren alle Open-World-Spiele und beinhalteten eine Art Drogenkonsum, daher wurde erwartet, dass das Spiel in Australien eine Starfield-18-Rating-in-Australia-1250563/">18+ Altersfreigabe bekam. Jetzt ist Amerika an der Reihe, der Tradition zu folgen.

Das Entertainment Software Rating Board Starfield/">bestätigt, dass es beschlossen hat, Starfield das Mature 17+ Rating zu geben, weil es Blut, starke Sprache, anzügliche Themen, Drogenkonsum und Gewalt hat. Fallout 3, The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 und Fallout 76 bekamen dasselbe, also war das nicht überraschend. Die meisten Gründe dafür sind auch bekannt:

"Dies ist ein Open-World-Rollenspiel, in dem die Spieler die Rolle eines Bergmanns übernehmen, der die Aufgabe hat, Artefakte in der ganzen Galaxie zu finden. Aus der First-/Third-Person-Perspektive interagieren die Spieler mit verschiedenen Charakteren, erledigen Quests und suchen nach Vorräten, während sie gegen Feinde (z. B. Menschen, Roboter, außerirdische Kreaturen) kämpfen. Die Spieler verwenden futuristische Waffen, Laser, Äxte und Sprengstoff, um Feinde zu töten. Die Kämpfe sind rasant, mit häufigen Schüssen, Schmerzensschreien und Explosionen. Angriffe auf einige Feinde können zu Blutspritzereffekten führen. Mehrere Umgebungen zeigen Blutflecken auf dem Boden um Leichen herum. Das Spiel enthält einige anzügliche Materialien in den Dialogen und nach dem Teilen eines Bettes mit Charakteren (z. B. "Das Leben ist eine sexuell übertragbare Krankheit, die hundertprozentig tödlich ist"; "Ich bin dafür, ein bisschen wild zu werden, aber das nächste Mal versuchen wir es ohne die Jetpacks"; "Sprechen Sie darüber, Sterne zu sehen, puh... Das war der Wahnsinn."). Eine fiktive Droge (Aurora) spielt im Spiel eine wichtige Rolle, mit einem Abschnitt, in dem die Charaktere der Spieler in einem illegalen Drogenlabor arbeiten. Spieler können Aurora auch erhalten, indem sie sie stehlen oder von Händlern kaufen (der Konsum von Aurora führt zu einem Verzerrungseffekt auf dem Bildschirm). Die Wörter "f**k" und "bullsh*t" tauchen im Spiel auf."

Etwas Einzigartiges ist offensichtlich die spezifische anzügliche Sprache, die im Spiel verwendet wird, da man mit Sicherheit sagen kann, dass Starfield einige alberne Zeilen haben wird.

Eine Sache, die nur wenige besonders lustig finden werden, ist, dass die Bewertung auch zeigt, dass das Spiel "In-Game-Käufe" enthält. Dies bedeutet oft Mikrotransaktionen, daher habe ich Xbox und Bethesda kontaktiert, in der Hoffnung, einen Kommentar zu erhalten.