Die Lücke zwischen X-Men der ersten und zweiten Staffel '97 wird nicht wieder auftreten

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Fans mussten ziemlich lange auf die zweite Staffel von X-Men '97 warten, die bereits nächste Woche auf Disney+ startet. Es sind über zwei Jahre vergangen, seit die erste Staffel startete, und obwohl der Grund nicht explizit genannt wurde, liegt diese Wartezeit wahrscheinlich daran, dass vor dem Debüt keine feste Produktionspipeline umgesetzt wurde, da Marvel zunächst das Interesse an der Serie einschätzen und prüfen musste, ob es Interesse an mehreren Staffeln gibt. und vielleicht auch die Entlassung des ehemaligen Showrunners Beau DeMayo wegen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens.

Als Staffel 1 erschien und sich als äußerst beliebt bei den Fans erwies, wurde diese Pipeline eingeführt, und jetzt müssen wir nicht mehr so lange zwischen den Staffeln warten – zumindest laut Produzent Larry Houston.

Im Gespräch mit The Direct bemerkte Houston: "Zum Glück werden die Produktionsprobleme nicht wieder auftreten. Zwischen [Staffel] eins und zwei lag eine riesige Zeitlücke. Sie haben ihre Lektionen gelernt, also wird das mit [Staffeln] drei und vier nicht wieder passieren... Das war ein Einzelfall."

Wir wissen nicht, wann Staffel 3 erscheinen wird, aber eine dritte Runde von Episoden wurde zusammen mit Staffel 2 genehmigt, sodass eine vernünftige Vermutung irgendwann 2027 wäre – eine Leistung, die mit dem ehemaligen Teaser von Marvel Studios-Streaming-Chef Brad Winderbaum übereinstimmt.

Was die zweite Staffel betrifft, die in ein paar Tagen startet, können Sie hier unsere spezielle Rezension lesen und auch den vollständigen Veröffentlichungsplan der Episoden einsehen.