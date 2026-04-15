Die Lord of the Rings: The Hunt for Gollum wurde für Dezember 2027 festgelegt, mit Jamie Dornan als dem neuen Aragorn

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Im Rahmen der CinemaCon hatte Warner Bros. viel über die bevorstehende Rückkehr von Der Herr der Ringe zu berichten, da großer Wert darauf gelegt wurde, was vom kommenden Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum erwartet wird.

Zum einen hat Warner Bros. bestätigt, dass der Film speziell am 17. Dezember 2027 in den Kinos starten wird, und um darauf aufzubauen, wurden die Haupt- und Hauptbesetzung des Films benannt.

Wie erwartet werden einige Mittelerde-Veteranen zurückkehren: Andy Serkis kehrt als Gollum zurück, Ian McKellen, der seine Gandalf-Pflichten wieder aufnimmt, Elijah Wood, der Frodo neues Leben einhaucht, und Lee Pace, der erneut seine elfische Krone als königlicher Thranduil trägt.

Um darauf aufzubauen, wurde uns mitgeteilt, dass Kate Winslet als Marigol in den Film einsteigt und Jamie Dornan Viggo Mortensen als Strider, alias Aragorn, ablösen wird.

Es versteht sich von selbst, dass wir uns auf viel freuen können, wenn dieser Film nächsten Winter in die Kinos kommt.