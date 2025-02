Die Lord of the Rings: The Hunt for Gollum verzögert sich auf 2027

HQ

Es wird eine Verzögerung bei der Veröffentlichung des nächsten großen The Lord of the Rings -Projekts geben, mit The Hunt for Gollum, das nächstes Jahr in die Kinos kommen sollte und nun auf Dezember 2027 verschoben wurde. Andy Serkis, der sowohl Regie führt als auch die Hauptrolle des Gollum spielt, erklärt gegenüber The Direct, dass sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und dass die Drehbucharbeit noch in vollem Gange ist.

Die Vorbereitungen für die Dreharbeiten werden voraussichtlich noch in diesem Jahr beginnen und schätzungsweise sechs bis sieben Monate dauern, wobei die eigentlichen Dreharbeiten erst im nächsten Jahr geplant sind und Gerüchten zufolge Ian McKellen, Viggo Mortensen und Orlando Bloom umfassen sollen.

The Hunt for Gollum spielt kurz vor den Ereignissen von The Lord of the Rings und konzentriert sich auf Gandalf und Aragorn, die versuchen, Gollum zu finden, eine Geschichte, die in Tolkiens Büchern erwähnt, aber noch nie im Detail dargestellt wurde.

Was hältst du von dem Projekt, könnte es interessant sein und hast du Lust auf mehr The Lord of the Rings ?