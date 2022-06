Die Loot-Boxen sorgen dafür, dass Diablo Immortal nicht in Belgien und den Niederlanden erscheint

HQ

Die Fans sind bereit für Diablo Immortal, aber für Spieler*innen in Belgien und den Niederlanden sieht es schlecht aus, denn in beiden Ländern gibt es strenge Gesetze bezüglich Loot-Boxen in Videospielen.

Die Bedingungen in diesen beiden Ländern haben dazu geführt, dass Blizzard Diablo Immortal dort nicht veröffentlicht. Ein Blizzard-Angestellter hat im Diablo Immortal Sub-Reddit kommentiert: Die Loot-Boxen sind in eurem Land gegen das Gesetz, wenn sich die Glücksspiel-Einschränkungen nicht ändern, wird das Spiel nicht in den Niederlanden und Belgien veröffentlicht".