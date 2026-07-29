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Die lokale Regierung der Gemeinschaft Madrid hat Rayo Vallecano, dem Fußballverein im Arbeiterviertel im Süden der spanischen Hauptstadt, die Konzession des Vallecas-Stadions entzogen, da sie erhebliche Sicherheitsmängel am Stadion festgestellt haben.

Das Vallecas-Stadion gehört der Gemeinde Madrid, die es an den Fußballverein verpachtet, doch nach einer vom Kultur-, Tourismus- und Sportministerium in Auftrag gegebenen Prüfung wurde festgestellt, dass das Stadion sich in einer "Situation weit verbreiteter Veraltung" mit Fehlern bei Brandschutzsystemen, elektrischen Installationen und Notbeleuchtung sowie Hygiene- und Hygieneproblemen befindet. da die Feldflasche unbrauchbar ist, da sie zur Lagerung von Müll verwendet wird (mit erhöhtem Brandrisiko), was sogar das Risiko der Legionärskrankheit anführt.

Der spanische Minister beklagt außerdem, dass der Verein seine Verpflichtungen als Konzessionär nicht erfüllt habe, indem er die von der regionalen Verwaltung geforderten Unterlagen nicht eingereicht habe. Dieser Verein spielte vor zwei Monaten das UEFA Conference League-Finale.

Die Fotos des Stadions, die dem Bericht beiliegen, sind erschreckend und widerlich, und die Rayo-Fans beklagen sich seit Jahren über die veralteten und schrecklichen Einrichtungen des Stadions, die von vielen als "eine Katastrophe, die nur darauf wartet, zu passieren" beschrieben werden, und kritisieren den Vereinspräsidenten Raúl Martín Presa, der sich weigert, in Verbesserungen des Stadions zu investieren.

Warum? Viele glauben, dass genau das Presa wollte: ein Vorwand, um anderswo ein neues, größeres Stadion zu bauen, das Rayo Vallecano effektiv aus dem Viertel Vallecas (zumindest geografisch) entfernen würde, wo Presa überwältigend gehasst wird.

Ab diesem Mittwoch wird das Stadion mit den dringenden Interventionsarbeiten beginnen, die voraussichtlich zwischen zwei und sechs Monaten dauern werden, sodass Rayo Vallecano für eine gute Zeit seine lokalen LaLiga-Spiele an einem anderen Ort austragen muss.