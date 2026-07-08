Die Lizenz zum Kauf eines Autos in Singapur kostet jetzt über 100.000 Dollar

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Wenn du gerne Auto fährst, hoffe ich, dass du nicht in Singapur gelandet bist. Der Stadtstaat ist eine der wohlhabendsten Metropolen der Welt, aber sein begrenzter Platz hat die Regierung dazu gezwungen, den Fahrzeugeinsatz in einem Ausmaß einzuschränken, das sonst nirgendwo auf der Welt gesehen wird.

Um in Singapur ein Auto zu besitzen, benötigt man eine spezielle Lizenz (die es ermöglicht, ein Auto zu kaufen und zehn Jahre lang zu nutzen), aber die Kosten dieser Lizenzen – begrenzt auf eine Million – steigen aufgrund der hohen Nachfrage in die Höhe. Derzeit kostet laut den neuesten Zahlen von Reuters eine Lizenz für ein Standard-P-Kraftfahrzeug in Singapur über 100.000 US-Dollar.

Zum Vergleich: Das durchschnittliche jährliche Haushaltseinkommen in der Stadt beträgt 149.352 singapurische Dollar, während eine kleine, staatlich subventionierte Wohnung mehr als 139.000 singapurische Dollar kostet. Der Preis eines Zertifikats entspricht jetzt dem Preis für den Kauf von vier Toyota Corollas in den Vereinigten Staaten. Dasselbe Fahrzeug in Singapur, einschließlich Zertifikat, Zulassungsgebühren und Steuern, würde 179.888 singapurische Dollar (etwa 139.000 US-Dollar) kosten.

Die Frage ist also: Braucht der Durchschnittsbürger in Singapur wirklich ein Auto? Die Antwort ist nein. Das MRT-System ist eines der schnellsten, saubersten und zuverlässigsten der Welt, und der Busservice deckt die gesamte Insel ab. Und wenn Sie dem Beispiel der Mehrheit der Bevölkerung folgen wollen, ist die bevorzugte Option, ein Fahrrad oder ein kleines Moped zu mieten und sich frei auf den eigenen Radwegen fortzubewegen.