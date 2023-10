Die Live-Action-Version von Schneewittchen wurde auf 2025 verschoben

HQ

Endlich haben wir ein erstes Bild aus der kommenden, viel diskutierten Live-Action-Version von Schneewittchen, einem Film, der mit Kontroversen behaftet war. Nicht nur wegen der Änderungen, die angeblich an der Geschichte vorgenommen wurden, sondern auch wegen der Aussagen von Rachel Zegler.

Nun scheint es jedoch so, als ob Änderungen in Arbeit sind, denn Disney hat bekannt gegeben, dass der Film um ein ganzes Jahr verschoben wurde. Es sieht auch so aus, als ob die Zwerge eher reine CGI-Kreationen als Schauspieler in Kostümen sein werden, ob das etwas Positives ist oder nicht, muss jeder selbst entscheiden.

Was haltet ihr von diesem ersten Bild aus dem Film, sieht es besser aus als erwartet?