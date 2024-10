Die Live-Action-Serie She-Ra hat ihren Autor und Produzenten gefunden

HQ

In den letzten Jahren hat sich bei Masters of the Universe viel getan, darunter eine doppelte Dosis Netflix-Serien und ein kommender Live-Action-Film. Aber wie du dich vielleicht erinnerst, gab es vor ein paar Jahren Diskussionen darüber, auch eine Serie zu machen, die auf He-Mans Schwester She-Ra basiert.

Jetzt wird berichtet, dass das Projekt im Amazon MGM Studio immer noch am Leben ist, wo Heidi Schreck nun als Autorin und ausführende Produzentin eingestellt wurde. Sie ist eine relative Unbekannte, wenn es um Fantasy geht, hat aber bereits Drehbücher für Serien wie Nurse Jackie und Billions geschrieben.

Der oben erwähnte kommende He-Man-Spielfilm (Premiere 20266) ist ebenfalls ein Projekt von Amazon MGM Studio, aber es ist noch nicht klar, ob es irgendwelche Crossover-Elemente zwischen dem He-Man-Film und der She-Ra-Serie geben wird.

Danke GeekTyrant