Die limitierten Travis Scott Trikots des FC Barcelona sind in wenigen Minuten ausverkauft

Die jüngste Zusammenarbeit des FC Barcelona mit einem renommierten Künstler hat sich als fruchtbar erwiesen. In der Tat sollten sie in Betracht ziehen, weitere Einheiten des exklusiven Trikots mit der Marke Cactus Jack auf den Markt zu bringen, die vom beliebten Rapper Travis Scott kreiert wurde.

Sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaft werden dieses spezielle Trikot für die Ligaspiele am 11. Mai (gegen Real Madrid in LaLiga) und am 18. Mai (gegen Athletic Club in LaLigaF) tragen. Der katalanische Klub arbeitet häufig mit beliebten Künstlern zusammen, um vor wichtigen Spielen (wie den Rolling Stones, Coldplay oder Rosalía) Trikots in limitierter Auflage zu kreieren.

Die Trikots in limitierter Auflage wurden heute auf ihrer Website veröffentlicht und waren innerhalb von Minuten ausverkauft. Die Herren- und Damentrikots kosten 399,99 Euro, limitiert auf 1.899 Stück. Der Verein veröffentlichte außerdem 22 signierte Einheiten (11 für Männer, 11 für Frauen), die für die Aufstellungen im Wert von 2.999,99 Euro unter Vertrag genommen wurden.

Am Tag vor dem Spiel, dem 10. Mai, findet ein besonderes Privatkonzert statt, das exklusiv für Gäste von Spotify eingeladen wird. Eine neue Lifestyle-Bekleidungskollektion wird am 9. Mai ebenfalls auf der Website von Travis Scott veröffentlicht.