Die Life is Strange-Entwickler necken das kommende Spiel mit neuem Image

Die talentierten Entwickler bei Don't Nod sind vor allem für Life is Strange und andere Abenteuerspiele bekannt, die in der Neuzeit spielen, was einer der Gründe ist, warum die Enthüllung von Banishers: Ghosts of New Eden letzten Monat ziemlich überraschend war. Das ist bei weitem nicht das einzige Projekt, an dem sie arbeiten, da wir wissen, dass das Studio acht Spiele in Arbeit hat, also werfen wir einen kleinen Blick auf eines der anderen.

Wir bekommen diese Gelegenheit, weil Don't Nod mehr Leute einstellen muss und beschlossen hat, sowohl potenzielle Kollegen zu verführen als auch den Rest von uns zu ärgern, indem wir einen Screenshot von einem der kommenden Spiele auf Twitter veröffentlichen.

Es ist schwer zu sagen, was man erwarten kann, wenn man das Bild studiert, aber die Möbel, die Videospielkonsole, der VHS-Player, die RCA-Anschlüsse und dergleichen lassen es so aussehen, als würden wir in die 1990er Jahre zurückkehren. Der Beitrag bestätigt auch, dass dies ein weiteres narratives Spiel sein wird. Das ist wahrscheinlich das einzige, was wir für eine lange Zeit bekommen werden, da einige der aufgeführten Rollen benötigt werden, um diese Art von Spielen wirklich auf den Weg zu bringen.