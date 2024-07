Die Lieblingsbrettspiele der Redakteure

HQ

Dune: Imperium

(André Lamartine)Es macht keinen Sinn, hier an Lob zu sparen: Die Dune: Imperium-Lizenz ist eines der brillantesten Dinge, die jemals auf unseren Spieltischen ausgebreitet wurden. Wir übertreiben auch nicht, wenn wir sagen, dass Dune: Imperium im Regal eines jeden Brettspielers stehen sollte. Es gibt keinen langweiligen Moment in diesem phänomenalen Spiel, in dem es darum geht, Dune um jeden Preis zu erobern. Wenn du nicht gerade um Felder kämpfst, auf denen du deine Figuren platzieren kannst, spielst du ständig ein politisches Spiel darüber, mit welcher Fraktion du ein Bündnis eingehen und wie viele Soldaten du opfern musst, um die ständigen Konflikte des Spiels zu gewinnen. Dune: Imperium ist eine wunderbare Mischung aus Worker-Placement-Mechanik und Deckbuilding, bei der du langsam aber sicher ein faszinierendes Kartendeck aufbaust, das jedes Mal, wenn du spielst, eine süchtig machende Menge an Würze bietet. Die neueste Ausgabe namens "Dune: Imperium - Uprising" ist auch NOCH besser und NOCH ausgefeilter. Worauf wartest du, du fauler Sandwurm? Retten Sie Ihren Sommer mit Dune: Imperium!

Finales Mädchen

(André Lamartine)Horrorfilm-Fans, siehe da! Manchmal kann es ein reines Privileg sein, ein Solospiel zu erleben, wenn es so nachdenklich und leidenschaftlich ist wie der Horrorstreifen Final Girl, der selbst ein wunderbarer Liebesbrief an die Konventionen des Horrorfilm-Genres ist. Wie der Titel schon sagt, spielst du eines von vielen "Final Girls", die es leid sind, vor ihren Peinigern wegzulaufen, und stattdessen den Mut aufbringen, sich ihrem Albtraum zu stellen. Dies geschieht durch das Spielen von Würfeln und Sammelkarten, um deine Chancen zu erhöhen, den Bösewicht ein für alle Mal zu töten. Die Boss-Mechanik ist leicht zu erlernen und wenn du einen hohen Glücksfaktor in deinen Spielen tolerierst, wird Final Girl viele unvergesslich intensive Konfrontationen liefern. Das Beste an Final Girl? Charmanterweise ist jede Erweiterung als VHS-Kassette verpackt, wobei jeder "Film" neue Horrorfilm-Bösewichte zum Spielen bietet. Von Freddy-Krueger-Klonen über Zombies bis hin zu Mutanten mit dem Ding-Duft ist also alles für Horror-Enthusiasten dabei, die ihre Sommerabende mit gemütlichem Spielspaß verschönern wollen...

Planet Unknown

(André Lamartine)Manchmal ist die Anzahl der Spieler am Tisch etwas knifflig. Einige Spiele werden ungleich, wenn es nicht die richtige Anzahl von Spielern gibt, und wenn es zu viele Spieler gibt, kann der Spieleabend zu einem langwierigen Chaos werden. Diese Probleme werden jedoch mit Planet Unknown beseitigt, einem Polyomino-Spiel für bis zu sechs Spieler, das unabhängig von der Anzahl der Spieler gleich gut funktioniert, da alle Teilnehmer ihre Runden gleichzeitig spielen. Planet Unknown ist so einfach wie schwer zu meistern, da jeder Spieler seinen eigenen Planeten mit den effizientesten Plättchenplatzierungen kolonisieren muss, um seine Gegner auszustechen. Planet Unknown ist eines dieser Spiele, das dank seiner Zugänglichkeit und Cleverness unabhängig von der Spielgruppe immer ein garantierter Hit ist, bei dem jeder Spieler ein Plättchen aus einem sich drehenden UFO auswählen und sicherstellen muss, dass sein Planet so weit wie möglich gefüllt wird. Es ist wie Tetris mit viel taktischer Tiefe und scheinbar endlosem Wiederspielwert, was Planet Unknown jedes Mal zu einem Lebensretter macht.

Sushi Go Party

(Marcus Persson)Eines der unverzichtbaren Spiele, das man zu Hause im Regal haben sollte, perfekt, um sich zwischen zwei schwereren, komplexeren Titeln zu quetschen, und das sich dank seines einfachen, klaren Konzepts gut für mehrere Altersgruppen eignet. Sushi Go Party ist einfach ein Kartenspiel, bei dem man sich eine Karte aussucht, sie ausspielt und den Stapel dann an die nächste Person weitergibt, mit dem Ziel, am Ende durch verschiedene Kombinationen die meisten Punkte zu erzielen. Dies wird über drei Runden wiederholt, wobei jede Karte unterschiedliche Regeln für die Punktevergabe hat. Da immer mehr Karten gespielt werden, ist es auch möglich, bis zu einem gewissen Grad vorherzusagen, was Ihr Gegner zu erreichen versucht, was das Potenzial für viel Spannung schafft. Im Gegensatz zum Original unterstützt die "Party"-Box auch bis zu acht statt nur fünf Spieler, ohne mehr Platz zu beanspruchen. Sushi Go Party ist so clever wie einfach, mit einem fantastisch lustigen Thema und ausdrucksstarken, schönen Komponenten.

Taco Back Ziegenkäse Pizza

(Marcus Persson)Die Fortsetzung der ebenso charmanten und augenzwinkernden Taco Cat Goat Cheese Pizza tritt in die gleichen verrückten Fußstapfen, bietet aber mehr vom gleichen, extrem zugänglichen Spaß. Ob jung oder alt, es spielt keine Rolle. Taco Back Goat Cheese Pizza bietet etwas für alle Altersgruppen und egal, ob es ein bisschen Familienspaß ist, das das Ziel ist, oder Freunde zu unterhalten, während sie darauf warten, dass die Grillspezialität zu Ende ist. Taco Back Goat Cheese Pizza wird Sie nicht enttäuschen und lässt sich leicht für zwei bis acht Spieler anpassen. Das Spiel kann am besten als ein intensives Wortspiel beschrieben werden, bei dem die Karten, die Sie vor sich ausspielen, diktieren, was Sie tun sollen, oder besser gesagt - sagen wir, jede Runde. Wenn du an der Reihe bist, drehst du eine Karte von deinem Stapel um und sagst Taco, der nächste Spieler macht dasselbe, sagt aber Katze (usw.), bis du früher oder später Karten mit dem abgleichst, was du sagst. Und dann muss man schnell wie ein Frettchen sein und darf nicht als Letzter reagieren, was bestraft wird, indem man alles in die Hand nehmen muss. Einfach, aber hinterhältig und unglaublich unterhaltsam, für alle Altersgruppen!

Scherzgefahr

(Marcus Persson)Ein weiteres unbeschwertes Kartenspiel, das Sie an warmen Sommerabenden unterhält, diesmal mit dem schrecklich entzückenden Cyanide & Happiness im Zentrum. Es ist ein Wettbewerb, um die eifrigsten bösen (aber unterhaltsamsten) Comics zusammenzustellen, deren Inhalt von brutal und grob bis düster und beleidigend variiert. Alles auf die bestmögliche Art und Weise, vorausgesetzt natürlich, du und deine Gruppe seid nicht ein Haufen dumpfer, trockener Penner. Und wenn du jemals mit Cards Against Humanity in Kontakt warst oder Cards Against Humanity gespielt hast, wirst du hier viel wiedererkennen. Ein Spieler fungiert als Richter und zieht eine zufällige Karte, die eines der Panels der Serie bildet. Dann liegt es an den verbleibenden Spielern, zwei weitere Karten aus ihrer Hand auszuwählen, um sie zu ergänzen und die krankste, lustigste oder einfach nur ekelhafteste Kombination zu bilden. Der eher visuelle Aspekt von Joking Hazard ist seine wahre Stärke, die ihm unserer Meinung nach die Oberhand über Cards Against Humanity verschafft.

Dodos Reiten von Dinos

(Jonas Mäki)Ich bin nicht wirklich ein großer Fan von Brettspielen, die körperliche Geschicklichkeit, das Werfen von Gegenständen und dergleichen erfordern. Aber... Dodo's Riding Dinos ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt, und ist im Grunde ein ziemlich einfaches, rennbasiertes Brettspiel, aber mit gerade genug Verrücktheit, um sich wie Mario Kart in Brettspielform anzufühlen - es gibt sogar eine von Rainbow Road inspirierte Strecke. Es können bis zu acht Personen teilnehmen und ein Rennen dauert in der Regel eine halbe Stunde, bei der fast garantiert viel gelacht wird. Die Grundprämisse ist, dass sich jeder für jede Runde eine Karte aussucht und diese gleichzeitig zeigt. Es gibt regelmäßige Blautöne und kräftige Rottöne. Aber wenn zu viele Leute eine rote Karte nehmen, zählen sie nicht, so dass es sehr riskant ist, sie zu verwenden. Darüber hinaus gibt es Green Cards, die Auflagen aufheben können. Das große Ding an dem Spiel sind jedoch die verschiedenen Arten von Bonusgegenständen, die mit schrecklicher Präzision verwendet werden sollen, um andere zu behindern und sich selbst zu helfen. Nichts läuft jedoch jemals richtig, und der Satz "nur noch ein Rennen" wird fast jedes Mal ausgesprochen, wenn dieses Juwel herausgezogen wird.

Unerreicht

(Jonas Mäki)Normalerweise bin ich kein Fan von teambasierten Spielen und bevorzuge es, dass alle gegen jeden spielen. Unübertroffen ist jedoch der teambasierte Kampf, bei dem zwei Krieger gegeneinander kämpfen. Das Thema ist, dass es wirklich kein Thema gibt und es nur so von Charakteren wie Dracula, Achilles, Robin Hood, Daredevil, Bruce Lee, Jurassic Park-Dinosauriern und Sherlock Homes wimmelt. Jeder hat sein eigenes einzigartiges Kartendeck und dann geht es nur noch ums Kämpfen. Es gibt immer einen Mangel an Karten, die ausreichen sollten, um sowohl den Feind zu bekämpfen als auch sich selbst zu verteidigen. Es wird schnell zu einem spannenden Katz-und-Maus-Spiel, bei dem man umeinander herumgeht und versucht, die richtige Gelegenheit zum Angriff zu finden. Einfache Regeln, bei denen die meisten Dinge auf den Karten stehen, die Sie verwenden, machen dies zu einem großartigen Spiel, das ich sehr empfehlen kann.

Star Wars: Outer Rim

(Jonas Mäki)Ein Problem mit Star Wars-Spielen ist, dass sie sich selten besonders nach Star Wars anfühlen und die meiste Zeit nur beliebte Charaktere und Schiffe sind, die in ein Spiel geklatscht werden, das genauso gut Star Trek oder Herr der Ringe sein könnte. Star Wars: Outer Rim bietet jedoch das Star Wars-Feeling in Hülle und Fülle, wenn wir als Kopfgeldjäger Schiffe kaufen, durch die Galaxie reisen, kleine Missionen absolvieren und auf unvorhergesehene Ereignisse stoßen. Es gibt mehrere Wege zum Sieg und oft kann ein gut durchdachter Plan verloren gehen, während jemand, der mit Hilfe einfacherer Missionen auf dem letzten Platz steht, es schafft, das große Geld zu verdienen und auf ein besseres Schiff aufzurüsten und mit dem Sieg nach Hause zu gehen. Man sollte ein Star Wars-Fan sein, um all den Spaß und die cleveren Details zu schätzen, aber wenn man es ist, kann man sich auf einen echten Leckerbissen gefasst machen, und ich kann auch die Erweiterung Unfinished Business empfehlen, die furchtbar gut ist.