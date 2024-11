Die Liebe zu Stop-Motion und Ton: Das ist Barraka, das originelle Puzzle-Abenteuer von Zomorro Studio

Obwohl wir heutzutage alle wissen, dass wahre Originalität in Videospielen in der unabhängigen Entwicklung zu finden ist, gibt es nicht viele Projekte, die dem ähneln, was Barraka uns bald bieten wird. Der Titel, der vom Solo-Entwickler Ibai Aizpurua (Zomorro Studio) erstellt wurde, präsentiert uns ein Erkundungsabenteuer mit Rätseln und Metroidvania-Elementen, die vollständig mit der Stop-Motion-Technik und Plastilinfiguren erstellt wurden. Ein überraschender Vorschlag, der uns und den Rest der Teilnehmer der letzten Ausgabe des IndieDevDay beeindruckt hat und über den wir die Gelegenheit hatten, mit seinem Schöpfer in einem Interview zu sprechen, das Sie unten sehen können.

"Barraka ist ein kleines Wild aus Knete. Es ist ein Puzzle-Abenteuerspiel und es gibt auch Minispiele. Das Thema ist ein Jahrmarkt, der von einer bösen Hexe heimgesucht wird. Also muss die Hauptfigur, Tainoa, die Hexe besiegen. Und es ist nur eine Ausrede, um den verwunschenen Ort zu erkunden. Man kann verschiedene Attraktionen betreten und jede Attraktion ist eine andere Welt", erzählte uns Ibai über das Projekt, das als Erweiterung seiner didaktischen Arbeit im Stop-Motion-Unterricht entstand. Plastilin war natürlich sein Hauptwerkzeug, und so kombinierte er diese Leidenschaft mit seinem Wunsch, Spiele zu schaffen, und so wuchs der Samen von Barraka.

"Ich habe dieses Projekt mit Plastilin, Claymation oder Stop-Motion begonnen. Mein Workflow besteht in der Regel darin, verschiedene Elemente und Charaktere zu entwerfen, die ich dann versuche, in Ton zu reproduzieren. Normalerweise mache ich dann Bilder und benutze, ich nenne es eine Hybrid-Animation, es ist eine Stop-Motion-Animation, aber ich verwende auch digitale Techniken, um manchmal die Bilder zu manipulieren. Also mische ich traditionelle Stop-Motion-Musik mit digitaler Animation."

Doch dann stellt er klar, dass er nicht wirklich 3D-Animation verwendet, sondern "Bild für Bild" animiert. Eine titanische Aufgabe, um die verschiedenen Attraktionen der Messe widerzuspiegeln, in denen jede ein Genre für sich ist.

"Der größte Teil des Spiels ist wie ein Erkundungs- und Puzzlespiel, das man in jedem Raum lösen muss, um zum Ausgang zu gelangen (...) Aber wenn ich Spiele erstelle, bekomme ich manchmal Angst. Ich möchte nicht, dass sich die Spieler langweilen, also baue ich viele Minispiele ein, denn genau wie auf einem Jahrmarkt findet man viel Abwechslung in den Fahrgeschäften." Zu dieser Vielfalt gehören Metroidvania-Abschnitte, Whac-A-Mole- oder Renn-Minispiele sowie viele Rätsel im Zelda-Stil.

Es sieht auch so aus, als müssten wir nicht allzu lange warten, um Barraka zu spielen, da Zomorro Studio hofft, es noch vor Ende des Jahres auf Steam veröffentlichen zu können. Eine Konsolenversion ist ebenfalls auf dem Weg (alle Plattformen bestätigt), und es wird interessant sein, dieses Projekt genau zu verfolgen, da es fantastisch aussieht.