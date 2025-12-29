Die Leute strömen wieder herbei, um Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 zu spielen

HQ

Heute vergisst man leicht, welches riesige Phänomen Plants vs. Zombies war, als das Konzept vor über 15 Jahren unsere Smartphones eroberte. Es begann als Tower-Defense-Spiel, aber 2014 machte es mit Plants vs. Zombies: Garden Warfare den Sprung ins Action-Genre.

Es machte überraschend viel Spaß, war aber inhaltlich etwas dünn, was im Nachfolger Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 von 2016 behoben wurde. Wir wissen nicht genau, was der Grund war, aber als die Fortsetzung Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville 2019 erschien, schien es, als hätte EA das Interesse an der Marke völlig verloren.

Es wurden mehrere Entscheidungen getroffen, die zu wütenden Fans führten, wie Pay-to-Win-Elemente, fehlende klare Unterstützung, kein vorhandenes Marketing und Gerüchte, dass EAs Budget als unvernünftig niedrig galt. Das Spiel floppte, und seitdem haben wir nichts mehr darüber gehört.

Aber... wir wissen nicht genau warum, aber im Dezember sind die Spieler begierig darauf, wieder Krieg gegen Pflanzen und Zombies zu führen. SteamDB zeigt, dass die Zahl der gleichzeitigen Spieler um ein Vielfaches gestiegen ist und statt etwa 1.500 gleichzeitiger Spieler pro Tag nun näher bei 10.000 liegt – und Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 gehört nun zu den 50 meistgespielten Titeln auf der Xbox.

Lassen wir uns aber nicht zu viele Hoffnungen setzen, dass EA dem Ganzen eine weitere Chance geben wird. Star Wars: Battlefront II erhielt Anfang dieses Jahres auch einen enormen Schub, ohne dass EA besonders interessiert daran zu sein schien, und ihre neuen saudischen Besitzer werden voraussichtlich mehr auf sichere Wetten als zuvor fokussiert sein.