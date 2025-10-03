Die Leute kündigen massenhaft ihre Netflix-Abonnements... Und hier ist der Grund dafür

HQ

Zunächst fordert Musk seine Follower auf, Netflix wegen Trans-Cartoons abzusetzen. Jetzt haben wir gerade die Nachricht erhalten, dass der Marktwert von Netflix nach den jüngsten Kommentaren von Musk laut Forbes um 4,3 % gefallen ist. Die Aktien des Streaming-Dienstes sind in den letzten zwei Tagen spürbar gefallen und haben über 15 Mrd. $ vom Gesamtwert des Unternehmens vernichtet. Die Online-Kampagne, die durch virale Social-Media-Posts und den Hashtag #CancelNetflix angeheizt wurde, hat die Debatten über die Programmauswahl der Plattform intensiviert, und die Anleger haben auf die wachsende Kontroverse reagiert, was den dritten Tag in Folge mit Verlusten markiert. Netflix, das in der Vergangenheit wegen vielfältiger Storytellings unter die Lupe genommen wurde, hat sich noch nicht öffentlich zu den jüngsten Auswirkungen auf den Markt geäußert. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich in den unten stehenden Beiträgen oder unter dem folgenden Link tun. Go!