Die Leute kündigen massenhaft ihre Disney-Abonnements... Und hier ist der Grund dafür

Es begann mit ein paar wütenden Posts im Internet, und jetzt verbreitet es sich schnell: Menschen kündigen aus Protest ihre Disney-Abonnements. Die Gegenreaktion kommt, nachdem ABC "Jimmy Kimmel Live" auf unbestimmte Zeit ausgesetzt hat, nachdem der Komiker sich über die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk geäußert hatte. Für viele fühlt sich der Schritt wie Zensur und ein gefährlicher Präzedenzfall an, um Comedy und politische Kommentare zum Schweigen zu bringen, und jetzt füllen sich die sozialen Medien mit Screenshots von Absagen und Aufrufen zum Boykott nicht nur von Disney+, sondern auch von Hulu und ESPN. Was denken Sie über die Situation? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!