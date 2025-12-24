Die Leute haben einen Weg gefunden, geschwärzte Epstein-Dateien zu "hacken" und zu sehen, was hinter schwarzen Balken steckt: So geht es so

HQ

Einige der neu veröffentlichten Jeffrey-Epstein-Akten ziehen Aufmerksamkeit auf sich, nachdem Journalisten und Online-Nutzer entdeckt haben, dass Teile, die digital geschwärzt werden sollten, leicht wiederhergestellt werden können. Die Frage hat Fragen aufgeworfen, ob Teile der Dokumentenfreigabe des Justizministeriums überstürzt oder unzureichend zensiert wurden.

Reporter der New York Times und anderer stellten fest, dass geschwärzter Text in bestimmten Gerichtsakten einfach durch Kopieren und Einfügen in ein anderes Dokument oder durch grundlegende Bildbearbeitungstechniken enthüllt werden konnte. Die fehlerhaften Schwärzungen tauchten in Unterlagen auf, die mit einer Zivilklage aus dem Jahr 2021 auf den Amerikanischen Jungferninseln gegen die Testamentsvollstrecker von Epsteins Nachlass verbunden sind.

Obwohl der ungeschwärzte Text keine neuen Enthüllungen über hochkarätige politische Persönlichkeiten hervorgebracht hat, liefert er dennoch weitere Details darüber, wie Epstein und seine Komplizen angeblich Missbrauch und verschleierte finanzielle Aktivitäten durch komplexe Unternehmensstrukturen ermöglichten.

In mehreren Fällen beschrieben geschwärzte Passagen Zahlungen an junge Frauen, Versuche, Opfer zum Schweigen zu bringen oder einzuschüchtern, sowie den Einsatz von Briefkastenfirmen, die offenbar Vermögen zu unterberichten, während sie hohe Ausgaben wie Grundsteuern zahlten.

Fehler oder bewusste Entscheidung?

Die Leichtigkeit, mit der die Schwärzungen rückgängig gemacht wurden, deutet darauf hin, dass zumindest einige Dokumente vor der Freigabe nicht ordnungsgemäß bearbeitet wurden. Es bleibt unklar, warum einige finanzielle und unternehmensbezogene Informationen überhaupt geschwärzt wurden oder warum die Schwärzungen so leicht rückgängig gemacht werden konnten.

"Ich glaube, jemand beim FBI hat beschlossen, einen 'Fehler' zu machen und alle Dateien freizugeben", schreibt ein Nutzer. "Entweder ist es Inkompetenz oder jemand macht Schritte", antwortet ein anderer. "Plot-Twist: Das war ein Leck, das eigentlich passieren sollte, wer auch immer das Zeug verdrängt hat, wollte es rausbringen", schreibt jemand anderes.

Die Ausgabe gewann schnell online an Popularität, und ungekürzte Auszüge kursierten innerhalb weniger Stunden in den sozialen Medien. Die Kontroverse hat sich inzwischen auch auf Videoplattformen ausgeweitet, wo die Creator den Zuschauern zeigen, wie die Schwärzungen umgangen wurden und was der enthüllte Text zeigt.

Wenn du eine visuelle Erklärung suchst, wie das passiert ist, posten mehrere YouTuber jetzt Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Kommentare zu den Dokumenten und deren Auswirkungen.