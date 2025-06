Die letzten vier Valorant Masters Toronto Teams stehen fest

HQ

Das Valorant Champions Tour Toronto Masters Veranstaltung war, gelinde gesagt, eine Überraschung. Im Turnier sind bereits einige Schwergewichte ausgeschieden, während einige unerwartetere Organisationen weiterhin hervorragende Leistungen erbringen. Dies zeigt sich in der verbleibenden Gruppe, in der noch vier Teams im Rennen sind und noch vier Spiele zu spielen sind.

Zunächst einmal liegt das Finale des oberen Brackets ausgerechnet zwischen Paper Rex und Wolves Esports. Der Sieger zieht ins große Finale ein, während der Verlierer in das Finale des unteren Brackets einzieht und auf einen Gegner wartet, sei es entweder G2 Esports oder Fnatic (da diese beiden kürzlich Gen.G Esports und Sentinels ausgeschieden sind), je nachdem, welches Team das Halbfinale des unteren Brackets gewinnt. Der Sieger des Finales des unteren Brackets erhält den zweiten Platz im Grand Final und die Chance, sich erneut den Titel zu holen.

Die nächsten beiden Spiele werden morgen, am 20. Juni, ausgetragen, bevor am 21. Juni das Finale der unteren Gruppe und am 22. Juni das große Finale ausgetragen wird. Der Gewinner wird mit einem Preisgeld von 350.000 US-Dollar und einem Haufen VCT-Punkte nach Hause gehen.