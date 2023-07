Die letzten Spiele mit Gold sind so langweilig wie erwartet im August

HQ

Letzte Woche bestätigte Microsoft, dass Xbox Live Gold enden und im September durch Game Pass Core ersetzt wird, was auch bedeutet, dass die nächste Charge von Games with Gold die letzte sein wird. Dann ist es wirklich schade, dass der Service nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern endet.

Microsoft hat angekündigt, dass die folgenden beiden Spiele die letzten Games with Gold sein werden:



Blaues Feuer vom 1. bis 31. August



Trägheitsdrift vom 1. bis 31. August



Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass die Sammlung von 25+ Spielen, die in Game Pass Core enthalten sind, weitaus besser ist als das, was Games with Gold in den letzten Jahren angeboten hat, daher ist es ziemlich angemessen, dass letzteres so endet, wie es tut.