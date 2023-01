Die letzten Ranken von uns waren tatsächlich die ganze Zeit im Universum des Spiels

HQ

Die TV-Serie The Last of Us von HBO scheint eine originalgetreue Adaption des beliebten Videospiels zu sein. Es ändert jedoch einige wichtige Funktionen. Der Zeitraum wird zum Beispiel etwas anders sein, und The Last of Us entfernt auch die Sporen des Spiels und ersetzt sie durch Ranken, die stattdessen die Cordyceps-Pandemie verbreiten.

Dies hat einige Fans verärgert, die die im Spiel vorherrschenden Gasmaskenszenen wollten und es nicht mochten, dass sich die Show etwas ausdenkt. Es scheint jedoch, dass Ranken immer ein Teil der Geschichte von The Last of Us waren, aber bis jetzt nicht erklärt wurden.

Eine unveröffentlichte Sprachzeile für das erste Spiel erklärt, dass Ranken von demselben Pilz gezüchtet werden, der Menschen in Zombies verwandelt. Eine leichte Berührung und die Ranken peitschen zurück und können sogar Ihren Arm brechen, je nach Sprachlinie.

Es ist wahrscheinlich, dass die Ranken aus dem Spiel und denen in der Show unterschiedlich sein werden, aber es ist immer noch interessant zu sehen, dass die Idee, dass Pilzwucherungen eine weitere Gefahr in der Welt sind, von Anfang an da war.

Erleben Sie The Last of Us am 15. Januar auf HBO Max.