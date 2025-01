Die letzten beiden Teams für das Six Invitational 2025 stehen fest

HQ

Es ist fast wieder die Zeit des Jahres, in der wir die besten Rainbow Six: Siege Teams aus der ganzen Welt sehen können, die zusammenkommen, um beim jährlichen, wichtigsten Six Invitational Turnier gegeneinander anzutreten. Im Jahr 2025 wird das Event in Boston, USA, im MGM Music Hall mit Sitz am Fenway Park stattfinden, und da die Action am 3. Februar beginnen soll, kennen wir jetzt die vollständige Liste der teilnehmenden Teams.

Nach dem Abschluss der EU & MENA und der nordamerikanischen Last Chance Qualifiers (LCQ) stehen die letzten beiden Teams für das Event fest. Für die Region EU und MENA ging der LCQ-Slot an G2 Esports, während der Slot für Nordamerika stattdessen an Oxygen Esports ging.

Vor diesem Hintergrund lautet die vollständige Liste der teilnehmenden und qualifizierten Teams für die Six Invitational 2025 wie folgt:



Team BDS



FaZe Clan



W7m E-Sport



Ex-Beastcoast



Team-Geheimnis



Team Liquid



DarkZero Esports



Raumstation-Spiele



Viurtus.pro



Team Falken



M80



FURIA Esports



Shopify Rebellion



SCARZ



Team Joel



PSG Talon



G2 Esports



RazaH Company Akademie



Oxygen Esports



CAG Osaka



Das große Finale des Turniers ist für den 16. Februar geplant, bei dem der Großteil des Preispools von 3 Millionen US-Dollar ausgeschüttet wird.