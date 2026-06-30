Die letzte Welt aus dem späten Designer von Half-Life 2 und Dishonored, Viktor Antonov, wurde als Guns of Eschaton enthüllt

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Letztes Jahr haben wir den legendären Künstler, Designer und Weltenbauer Viktor Antonov verloren. Berühmt für seine Arbeit an der Erweckung von Half-Life 2 und Dishonored, arbeitete Antonov vor seinem Tod an einem Abschlussprojekt. Jetzt ist der Entwickler Eschatology Entertainment bereit, dieses Spiel vorzustellen, und es handelt sich um ein einzigartiges Soulslike-FPS namens Guns of Eschaton.

Guns of Eschaton spielt in einem Western-Setting mit einem okkulten Flair. "Die Welt stirbt", sagt uns der Trailer in den ersten Sekunden, und es liegt an uns, das Gesetz und die Gerechtigkeit zu bewahren, die es in einer verrückt gewordenen Welt gibt. Im Trailer sehen wir unseren Protagonisten gegen Särge kämpfen, die zum Leben erwacht sind, dämonische Damen mit Fledermausflügeln und -gesichtern sowie seltsame schwebende Augen sowie andere seltsame und einzigartige Feinde. Es sieht so aus, als wäre Guns of Eschaton ein Koop-Spiel, da wir unseren Hauptdarsteller mit einem Freund an ihrer Seite sehen, sodass man zumindest keine Wesen jagt, die aussehen, als wären sie allein aus einem kosmischen Horrorbuch gesprungen.

Fuad Kuliev, Studioleiter von Eschatology Entertainment, sagte, dass er zusammen mit Viktor Antonov von Anfang an die Welt von Guns of Eschaton mitgeprägt habe. "Ich hatte das Privileg, diese Welt gemeinsam mit Viktor zu gestalten: in der Ideen, Themen und Konzepte durch sein Talent zu der Welt wurden, die die Spieler heute sehen werden. Viktors Vorstellungskraft und kreatives Vermächtnis waren während der gesamten Entwicklung eine ständige Inspirationsquelle, und dieses Spiel ist das Ergebnis einer unglaublichen Zusammenarbeit unseres gesamten Teams, um diese Vision zum Leben zu erwecken. Wir sind stolz darauf, es in Partnerschaft mit unserem Publisher 4Divinity mit Spielern auf der ganzen Welt zu teilen", sagte er.

Sieh dir unten den Trailer an und setze Guns of Eschaton auf die Wunschliste jetzt auf Steam.