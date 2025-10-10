Die letzte Staffel von Stranger Things hat Berichten zufolge ein Budget von einer halben Milliarde Dollar

HQ

Zu sagen, dass Netflix für diese letzte Staffel viele Eier in den Korb legtStranger Things, ist vielleicht eine Untertreibung. Das letzte Kapitel der Serie wird ein Gigant sein, der sich von vielen anderen unterscheidet, wobei jede Episode angeblich etwa die Länge eines Kurzfilms hat, und natürlich ist Fernsehen dieser Größenordnung nicht billig zu produzieren.

Ein neuer Bericht von Puck News hat die Runde gemacht und besagt, dass das Budget für jede der Episoden für das letzte Kapitel von Stranger Things satte 50-60 Millionen Dollar betrug. Da acht Episoden geplant sind, bedeutet dies, dass das Gesamtbudget für die letzte Staffel bis zu 480 Millionen US-Dollar betragen könnte. Ja, knapp eine halbe Milliarde Dollar für eine Staffel Fernsehen...

Es ist unklar, was passieren muss, damit diese Reihe von Episoden ein Erfolg wird, denn in traditioneller Kassenmanier neigen die typischen Schätzungen dazu, zu besagen, dass das volle Budget für einen Film (einschließlich Marketing) etwa doppelt so hoch ist wie das Produktionsbudget, was bedeutet, dass ein 250-Millionen-Dollar-Film eine halbe Milliarde knacken müsste, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Da es sich bei Stranger Things nur um eine Netflix-Serie handelt, ist unklar, wie sich das übersetzen lässt, aber wenn es ein Film wäre, würden wir wahrscheinlich sagen, dass er 1 Milliarde US-Dollar an den Kinokassen knacken muss, um seine Kosten auszugleichen, was bisher nur zwei Filme im gesamten Jahr 2025 erreicht haben...

Ein weiterer Anhaltspunkt ist, dass Star Wars: Episode VII - The Force Awakens mit Produktionskosten von rund 447 Millionen US-Dollar als der teuerste Film gilt, der bisher gedreht wurde, was bedeutet, dass Stranger Things ' letztes Kapitel sogar das in den Schatten gestellt hat...

Die letzte Runde der Episoden der Show beginnt im November, Dezember und zu Beginn des neuen Jahres. Schaut euch unten einen Trailer für die letzte Staffel an.