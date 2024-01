Die letzte Staffel von Star Wars: The Bad Batch erhält Trailer und Premierentermin

HQ

Lucasfilm hat kaum etwas über Star Wars: The Bad Batch gesagt, seit uns gesagt wurde, dass die dritte Staffel die Serie im Jahr 2024 beenden würde, und jetzt wissen wir, dass das daran liegt, dass sie die Marketingkampagne kurz und bündig halten wollten.

Denn wir haben einen dramatischen und explosiven Trailer erhalten, der enthüllt, dass Staffel 3 von Star Wars: The Bad Batch am 21. Februar mit 3 Episoden auf Disney+ debütieren wird. Es könnte uns auch einen Hinweis darauf geben, wie die titelgebende Gruppe ihr Ende finden wird, denn Asajj Ventress kehrt überraschend zurück, die nicht besonders freundlich wirkt. Es klingt jedoch nicht so, als würde die Serie mit einer sehr düsteren Note enden, denn die letzte der 15 Episoden heißt "The Cavalry Has Arrived" und kommt am 1. Mai auf den Streamingdienst.