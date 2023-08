Die letzte Staffel von Diablo III wird ein Feature hinzufügen, das sich die Fans schon seit Ewigkeiten gewünscht haben

HQ

Nachdem Diablo IV nun das Rampenlicht seines Vorgängers übernommen hat, bereitet sich Blizzard darauf vor, sich von Diablo III zu verabschieden. Es wird beginnen, vergangene saisonale Themen zu wiederholen, aber Saison 29 wird mit einem großen neuen Solo-Modus kommen.

Dieser "Solo-Selbstfindungsmodus" ermöglicht es den Spielern, sich dafür zu entscheiden, nicht mit anderen zu spielen, damit sie ihre eigenen Bestenlisten für das Solospiel behalten können. Da das Spielen mit einer Gruppe Bonus-EP zusammen mit einigen anderen Boni gewährt, können sich Einzelspieler unter ihren Kollegen beweisen. Es wird auch im Hardcore-Modus verfügbar sein.

In Saison 29 gibt es noch eine Reihe weiterer Änderungen, wie in einem Beitrag auf der Website von Blizzard beschrieben. Paragonpunkte zum Beispiel begrenzen jetzt, um wie viel ihr einen Wert erhöhen könnt. Sehen Sie sich hier die anderen großen Änderungen an.

Wirst du wieder in Diablo III eintauchen?