Die letzte Staffel von Cobra Kai feiert das 40-jährige Jubiläum von Karate Kid

The Karate Kid feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen und markiert diesen Meilenstein am Samstag, den 22. Juni. Mit diesem Datum im Hinterkopf hat der Karate Kid selbst, Ralph Macchio, auf Instagram ein kleines Update darüber gegeben, wie das Franchise vier Jahrzehnte nach seinem Start weiter wächst und sich auszeichnet.

Macchio erklärte: "An diesem Tag, dem 22. Juni 1984, traf die Welt Daniel LaRusso. Herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum von The Karate Kid."

Er fuhr dann fort, indem er den kommenden Karate Kid -Film mit Jackie Chan ankündigte und auch ein kleines Update darüber gab, wie sich die sechste und letzte Staffel von Cobra Kai im Produktionssinne entwickelt.

"Wir blicken auf eines der aufregendsten Jahre aller Zeiten voraus! Ich habe gerade @CobraKaiSeries und das neue @KarateKidMovie eingepackt. Episches Zeug auf dem Weg!"

Die letzte Staffel von Cobra Kai beginnt am 18. Juli mit Part 1, bevor sie am 24. November mit Part 2 fortgesetzt wird und mit einem dritten Teil im Jahr 2025 endet. Der kommende Karate Kid -Film soll Ende Mai 2025 in die Kinos kommen.