Die letzte Reise der Demeter stürzt im Kino ab

HQ

Vampire scheinen die Massen nicht mehr zu interessieren, und der Film über Demeters letzte Reise kenterte in den Kinos auf der ganzen Welt. Der Horrorfilm, der auf einem der Kapitel des Buches über Dracula basiert, schaffte es kaum, auch nur 6,5 Millionen US-Dollar an den heimischen Kinokassen einzuspielen, nicht einmal ein Fünftel dessen, was die Produktion kostete, ganz zu schweigen von den Marketingkosten.

Stattdessen strömten die Leute weiterhin zu Barbie, das am inländischen Wochenende weitere 33 Millionen US-Dollar einbrachte. Traurig für Die letzte Reise der Demeter und ein weiterer Flop für Spielbergs Produktionsfirma nach Ostersonntag und The Fabelmans, beides Filme, die nur wenige Menschen im Kino sehen wollten. Vielleicht ist ein internationales Publikum interessierter, aber wir strecken unseren Hals nicht für diesen Vampirstreifen heraus.

Hast du vor, Die letzte Reise der Demeter zu sehen?