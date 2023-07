Die letzte Pokémon-Folge mit Ash Ketchum erscheint nächsten Monat auf Netflix

HQ

Im September wird der Abschluss von Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie auf Netflix veröffentlicht. Es heißt Pokémon: To Be a Pokémon Master und ist eine Sammlung von Episoden, die als Epilog dienen. Es ist wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass wir Ash in einer Hauptrolle sehen werden, und die Episoden markieren das Ende einer 25-jährigen Reise.

Etwas mehr als 1200 Episoden wurden mit Ash und Pikachu gedreht. Obwohl dieser endgültige Abschied bereits in Japan gezeigt wurde, wird die Netflix-Version eine englische Synchronisation enthalten.