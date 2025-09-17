Die letzte Nintendo Direct hatte mehr gleichzeitige Zuschauer als Apples iPhone 17-Enthüllung

HQ

Letzten Freitag hat Nintendo den beeindruckendsten Nintendo Direct Stream abgeliefert, den sie je hatten, vielleicht außer als sie neue Konsolen vorstellten. Sie haben uns mit Neuigkeiten über Spiele wie das Veröffentlichungsdatum von Metroid Prime 4: Beyond, einen Trailer für Kirby Air Riders, DLC für Donkey Kong Bananza und Ankündigungen von Titeln wie Fire Emblem: Fortune's Weave und Mario Tennis Fever völlig umgehauen. Abgerundet wurde das Ganze mit Virtual Boy für Switch Online, komplett mit der dazugehörigen Hardware.

Das war offensichtlich etwas, was viele Leute sehen wollten, und dank der Stream-Charts wissen wir jetzt, dass mehr Menschen eingeschaltet haben, um zu sehen, was Nintendo zu zeigen hatte, als als Apple nur wenige Tage zuvor seine Neuigkeiten präsentierte, einschließlich des iPhone 17. In der Spitze hatte Nintendo 2,9 Millionen Zuschauer, während Apple "nur" 2,8 Millionen erreichte.

Nicht schlecht, oder?