Die letzte Folge von Gavin und Stacey wird dieses Weihnachten erscheinen

Wenn man bedenkt, dass es seit Jahren nichts Bedeutendes und Neues für Gavin and Stacey gab, könnte man meinen, dass die Serie schon vor einiger Zeit zu Ende gegangen ist, aber anscheinend nicht.

James Corden und Ruth Jones haben enthüllt, dass sie die Arbeit an dem, was als das letzte und Finale der Comedy-Serie bezeichnet wird, abgeschlossen haben. Es wird später in diesem Jahr erscheinen, auf BBC One und BBC iPlayer, am Weihnachtstag, um genau zu sein.

Die Handlung für dieses Finale wurde noch nicht kommuniziert, aber Corden und Jones teilten den folgenden Kommentar: "Wir werden haben: Ein Hühnchen-Bhuna, Lamm-Bhuna, Garnelen-Bhuna, Pilzreis, eine Tüte Chips, Keema Naan, neun Poppadoms und die letzte Folge von Gavin und Stacey!! "

Es gibt kein Wort über die Besetzung, aber es scheint fair zu sein, davon auszugehen, dass die regulären Täter zurückkehren werden, darunter Joanna Page, Matthew Horne, Alison Steadman, Larry Lamb, Rob Brydon und natürlich auch Corden und Jones.

Werden Sie die letzte Folge von Gavin and Stacey sehen?