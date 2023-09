Die letzte Folge von Attack on Titan wird im November ausgestrahlt

HQ

Der Abschluss von Attack on Titan wird am 4. November ausgestrahlt. Wir haben kürzlich einen neuen Promo-Trailer erhalten, der genau das bestätigt, aber leider ist er auf Japanisch, so dass wir nicht allzu viele Details aus den Dialogen entnehmen können.

Wir stellen uns vor, dass dies der finale Showdown zwischen Eryn - die gerade die Welt zerstört - und dem Team aus Armin, Mikasa, Reiner, Annie und so ziemlich allen anderen, die bis zu diesem Zeitpunkt überlebt haben, sein wird.

Es ist eine besondere Episode, daher erwarten wir eine längere Laufzeit. Die letzte Episode, die veröffentlicht wurde, kam im März heraus und dauerte etwa eine Stunde. Wir haben ein paar Jahre darauf gewartet, dass die letzte Staffel des Anime jetzt endet, und der Titel der neuesten Episode sollte wirklich besser der letzte sein, weil er jetzt lächerlich wird. "Attack on Titan Final Season: The Final Chapters Special 2" ist einfach albern.

Freut ihr euch schon auf das Ende von Attack on Titan?