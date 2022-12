Die letzte Erweiterung von Assassin, "Das letzte Kapitel", ist jetzt verfügbar.

HQ

Es waren zwei Jahre voller Geschichten, Abenteuer, Erweiterungen und vieler, vieler Äxte, die es zu schleifen gilt. Assassin's Creed Valhalla, der neueste Teil von Ubisofts Saga, endet heute mit "The Last Chapter", dem Update, das Eivors Geschichte beendet. Der DLC, der am 6. Dezember veröffentlicht werden soll, wurde vorzeitig veröffentlicht und ist nun auf allen Plattformen verfügbar. Es ist ein Epilog der Hauptkampagne (Sie müssen es also abgeschlossen haben, bevor Sie es spielen können) und wird dazu dienen, lose Enden zu knüpfen und die verbleibenden Handlungsfragen zu beantworten.

HQ

Was ein Epilog ist, wird auch ein Prolog zu dem sein, was kommen wird, denn "A Common Story", eine Mission, Roshan, Basims Mentor und einen wichtigen Charakter, zu treffen, wenn wir Assassin's Creed Mirage im Jahr 2023 genießen wollen, wurde ebenfalls kostenlos hinzugefügt.

Das ist alles, was den Inhalt der Geschichte betrifft, aber dieser DLC enthält auch verbesserte Kämpfe für Eivor, der nun in der Lage sein wird, mit seiner Kapuze zu kämpfen und zwei neue Fähigkeiten zu nutzen.

Darüber hinaus haben Ubisoft und Bungie eine ganz besondere Zusammenarbeit zwischen AC Valhalla und Destiny 2 mit einem Auftrittspaket für unseren Charakter vorbereitet, das von der futuristischen Science-Fiction-Arbeit inspiriert ist.

Sie können jetzt "The Last Chapter" von Assassin's Creed Valhalla herunterladen und eines der erfolgreichsten Spiele von Ubisoft auf die passendste Weise schließen.