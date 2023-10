Die letzte Einstellung von Spider-Man: Across the Spider-Verse wurde Wochen vor der Veröffentlichung fertiggestellt

HQ

Spider-Man: Across the Spider-Verse beendet Miles Morales' Geschichte nicht wirklich, da es nur der erste Teil einer Erzählung ist, die mit Spider-Man: Beyond the Spider-Verse abgeschlossen wird (wann auch immer das herauskommt).

Dennoch ist das Ende des Films wichtig, da Gwen ihr loyales Spider-Team wieder vereint, um Miles aufzuspüren und ihn aus den Fängen von Miguel O'Hara zu retten. Wie sich herausstellte, hätte es dieses Ende fast nicht geschafft.

Laut Empire Magazine wurde die Schlussszene von Spider-Man: Across the Spider-Verse nur sechs Wochen vor der Veröffentlichung fertiggestellt. Zuvor haben wir gehört, dass die Fristen für diesen Film knapp waren und die Animatoren übermäßig hart arbeiteten, um ihn rechtzeitig fertigzustellen.

Trotzdem fühlt sich das übertrieben an, zumal der Film mit der Prowler-Enthüllung bereits einen ziemlich ordentlichen Schlussschuss hat.

Was denkst du? Lohnt sich das Ende von Spider-Man: Across the Spider-Verse?