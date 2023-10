Die Leistung von Cities: Skylines II hat "nicht den Benchmark erreicht, den wir anvisiert haben", sagen die Entwickler

HQ

Cities: Skylines II hat in den letzten Wochen ein wenig geklingelt. Die Entwickler haben beschlossen, die PS5- und Xbox Series-Versionen des Spiels zu verschieben und dann die minimalen und empfohlenen Spezifikationen für die PC-Version zu erhöhen, was viele dazu veranlasste, sich zu fragen, warum. In einfachen Worten, es scheint, dass das Spiel anspruchsvoller zu laufen ist, als Colossal Order erwartet hat, da jetzt eine neue Erklärung veröffentlicht wurde, um die Erwartungen an den Titel zu klären

Als Teil einer Anmerkung zur Leistung heißt es in Colossal Order: "Cities: Skylines II ist ein Next-Gen-Titel, und natürlich erfordert er bestimmte Hardwareanforderungen. Obwohl unser Team unermüdlich daran gearbeitet hat, das bestmögliche Erlebnis zu bieten, haben wir den von uns angestrebten Maßstab nicht erreicht."

Um daran anzuknüpfen, fügt der Entwickler hinzu, dass er immer noch glaubt, dass der Start am 24. Oktober 2023 immer noch die beste Option ist, da er "stolz auf das einzigartige Gameplay und die Funktionen in Cities: Skylines II ist, und wir glauben wirklich, dass es ein großartiges Erlebnis bietet, das Sie genießen werden."

Als Teil dieses Updates (oder einer scheinbaren Warnung) über die Leistung des Spiels hat Colossal Order auch ein paar Informationen über die Mod-Unterstützung des Spiels bereitgestellt und angekündigt, dass es bald Mods erhalten wird, sobald die Beta-Phase für das Modding-Tool abgeschlossen ist. Was die Art und Weise betrifft, wie diese Mods angeboten werden, Cities: Skylines II wird Paradox Mods als Plattform verwenden, damit Spieler auf PC und Konsole am Spaß teilnehmen können.