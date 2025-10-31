Die Lego Power Rangers-, E.T.- und Die Schlümpfe-Sets sind alle auf dem Weg

HQ

Von den letzten Lego Ideas Einreichungen wurden 57 von offiziellen Lego Designern gesichtet und analysiert, und von diesen Einsendungen werden nun sechs in offiziellen Sets zum Leben erweckt. Dies ist die größte Anzahl von Ideen, die jemals vom Review Board auf einmal genehmigt wurden, und zeigt die Qualität der Entwürfe von Lego-Enthusiasten.

Hier können Sie sich das vollständige Video ansehen, in dem der Prozess hinter der Auswahl und alle ausgewählten Sets erklärt werden. Es gibt einige Ideen, die nicht mit großen IPs in Verbindung gebracht werden, und einige, die es sind. Power Rangers, Die Schlümpfe und E.T. werden bald alle ihre eigenen offiziellen Sets bekommen, ebenso wie einige interessante, eigenständige Designs.

Eine Schüssel mit Ramen und eine Kreation, die vom Tag der Toten inspiriert ist, werden neben den bereits erwähnten Kollaborationssets ebenfalls eintreffen. Wenn Sie die neueste Charge von Lego-Ideen verfolgt haben und Ihren Favoriten nicht auf der Liste gesehen haben, ist er vielleicht auf dem Parkplatz gelandet, einem neuen Raum, in dem die Sets darauf warten, dass Lego entscheidet, ob sie offiziell gemacht werden oder nicht.

