Die legendärsten Hexen der Gaming-Welt

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10. Ashley (WarioWare)

Das ist vielleicht das Nächste, was wir einer traditionellen Hexe kommen werden, und die WarioWare-Reihe stellt sie als Verkörperung all dessen dar, was wir mit dem Phänomen verbinden, mit einem Hauch von Sabrina, der Teenager-Hexe. Leider lernen wir sie nicht wirklich gut kennen, aber dank phänomenaler Hexen-Minispiele, einem entzückenden Design und viel Attitüde schafft sie es auf den zehnten Platz der Liste.

9. Vivian (Paper Mario: The Thousand-Year Door)

Während die erwähnte Figur eine knallharte Frau ist, die an sich selbst glaubt, ist Vivian ein ganz anderes Feld. Sie ist zuckersüß und sehr freundlich, und wir erinnern uns gerne an die Geschichte, in der sie sich schließlich gegen ihre Schattensirenen-Schwestern wandte. Diese Hexe beherrscht sowohl Feuer- als auch Schattenmagie und besitzt einen liebenswerten Charme, der sie zu einer Art Fanliebling machte, und viele von uns hoffen, dass sie bald in Marios wunderbare Welt zurückkehrt.

8. Die Weiße Hexe (Ni no Kuni)

Einst eine junge Königin mit guten Absichten, doch leider war ihr Geist korrumpiert. Dadurch wurde sie zu einer mächtigen Hexe, die dieses von Ghibli inspirierte Abenteuer würdig ist, in dem sie nun versucht, die Welt zu zerstören und durch etwas Besseres zu ersetzen. Mit einem Design, das sowohl ätherisch als auch bedrohlich ist, wurde sie zu einer wirklich denkwürdigen und tragischen Antagonistin, die lange nach dem Abspann einen bleibenden Eindruck hinterließ.

7. Morrigan (Dragon Age)

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Ein durchweg dunkler und geheimnisvoller Gestaltwandler mit viel Attitüde gehört natürlich auf diese Liste. Sie wuchs in den Korcari Wilds auf, wo ihre eher zynische Weltanschauung fest etabliert wurde, und Claudia Blacks hervorragende Synchronisation verlieh ihr eine Persönlichkeit, die sie selbst über die Spielreihe hinaus zu einer Figur machte, mit der man rechnen musste. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Morrigan nicht nur eine Hexe ist, sondern eine Art Ikone, wenn es um komplexe weibliche Charaktere geht, die zum Glück heute in Spielen häufiger vorkommen.

6. Baba Yaga (Aufstieg des Grabräubers)

Viele haben es wahrscheinlich verpasst, aber Baba Yaga tauchte in einem DLC für Rise of the Tomb Raider auf. Eine klassische Hexe aus der slawischen Folklore, die in einem Kessel fliegt und in einem auf Vogelbeinen gebauten Haus lebt. Er fügte Laras Abenteuern ein leicht furchteinflößendes und übernatürliches Thema hinzu, aber das Konzept einer lebenden Legende passt natürlich wie angegossen. Baba Yaga gab Tomb Raider somit eine übernatürliche Wendung, die frisch – und einprägsam – wirkte.

5. Lulu (Final Fantasy X)

Ein weiterer echter Fanliebling und vielleicht der beliebteste Charakter des Spiels. Wir sprechen von einer harten, sarkastischen Frau mit einem verborgenen goldenen Herzen – gekleidet in ein ikonisches gotisches Kleid mit vielen Gürteln und die mit magischen Puppen kämpft. Was gibt es da nicht zu lieben? Lulus Persönlichkeit durchläuft ebenfalls eine Reise, und in einem etwas kindlichen Abenteuer wurde sie die reifere Figur, die Stärke, Stil und emotionale Tiefe vereinte. Neben Cloud Strife sollte sie die ikonischste Figur der Serie sein.

4. Ranni die Hexe (Elden Ring)

Lunar Prinzessin Ranni (ein geliebtes Kind mit vielen Namen) wurde schnell zum Fanliebling, als Elden Ring vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. Wir sprechen hier von einer außergewöhnlich kalten Kreatur mit fast majestätischem Aussehen, die eine der meistdiskutierten Questreihen des Spiels überwacht und zudem eine absolut stabile Hintergrundgeschichte vorweisen kann. Ranni ist nicht nur ein wirklich cooler Charakter; sie sticht auch dank ihrer vier Arme (ich schätze doppelt so gut wie zwei) auf und wirkt fast revolutionär mit ihrer eigenen Agenda, die uns dazu brachte, das gesamte Zwischenland zu hinterfragen.

3. Gruntilda (Banjo-Kazooie)

Hier haben wir vielleicht die ikonischste Hexe in der gesamten Geschichte des Gamings. Wir sprechen von grüner Haut, einem spitzen Hut, einem Besen und einer frechen Persönlichkeit, die sie sowohl lustig als auch bedrohlich macht. In Banjo-Kazooie zwang sie uns durch eine Reihe kreativer und humorvoller Ebenen, um sie aufzuhalten. Und dafür sind wir einfach dankbar. Ihre entzückenden Tadeln und ihr groteskens Design machen sie zu einer Nostalgiebombe der allerbesten Art, und das reicht aus, um ihr eine Bronzemedaille zu sichern.

2. Yennefer von Vengerberg (Die Hexer-Spiele)

Yennefer hatte Glück. Sie wurde in den Spielen sehr gut dargestellt und war eine der wenigen wirklich erfolgreichen Figuren, selbst in der viel kritisierten Netflix-TV-Serie. Mit ihrem rabenschwarzen Haar und ihrer stählernen Haltung ist sie eine Art Verkörperung von "Selbstständigkeit" und hat zudem eine Fülle faszinierender Hintergrundgeschichten zu erforschen. CD Projekt Red hat einen absolut brillanten Job geleistet, sie digital zum Leben zu erwecken, und Yennefer ist tough, intelligent, verletzlich und unglaublich stilvoll – kurz gesagt, eine Hexe, die sich nicht für das entschuldigt, was sie ist. Und dafür sind wir dankbar; Sonst wäre sie nicht so weit oben auf der Liste gelandet.

1. Bayonetta (Bayonetta)

Diejenigen von euch, die es wissen, wissen es. Offensichtlich musste Nummer eins die nackte (ja, dazu gleich mehr) Hexe Bayonetta sein. Sie tauchte wie ein Wirbelwind direkt im ersten Spiel auf und glänzt seitdem weiterhin. Ihr hautenges Outfit ist tatsächlich ihr eigenes Haar, und mit katzenhafter Anmut hat sie sich in unzähligen übertriebenen Actionszenen durch Horden von Feinden getanzt. Bayonetta ist nicht nur eine sinnlos brutale Hexe; Sie ist außerdem witzig, selbstbewusst, feminin und ikonisch. Kurz gesagt, der Glanz aller Gaming-Hexen.