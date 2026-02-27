Die Legendären Vögel kommen nach Pokémon Unite, um den Pokémon-Tag zu feiern

HQ

Wie wir es gewohnt sind, war der Anfang der Pokémon Day Pokémon Presents ziemlich flach, aber es gibt gelegentlich Themen, über die man sprechen kann. Zum einen tauchte Pokémon Unite auf und enthüllte, dass zur Feier des jährlichen Feiertags alle legendären Vogel-Pokémon ins MOBA kommen.

Ja, Articuno, Zapdos und Moltres werden alle als spielbare Charaktere ins Videospiel aufgenommen, mit dem Vorbehalt, dass die Spieler die Taschenmonster durch das Abschließen ihrer Unite-Lizenzen verdienen müssen.

Aber das war nicht alles, was angekündigt wurde, denn uns wurde auch mitgeteilt, dass die letzten Entwicklungen des Johto-Starter-Pokémon zu einem späteren Zeitpunkt kommen würden, mit Typhlosion, Meganium und Feraligatr auf dem Weg.

Außerdem beginnt bald die Electrode Volleyball World Tour, sodass es viele Gründe gibt, weiterhin mit der Nintendo Switch und dem Mobilprojekt zu experimentieren.