Die Lebenssimulation über das Lernen an einer Zauberschule, Witchbrook, bekommt endlich ein Launch-Fenster

Nintendo hat uns allen Fans von Lebenssimulationen ein neues Lebenszeichen von sich gegeben: Witchbrook, der Titel über das Studium und das Leben in einer Schule der Magie. Für viele war es ein langes Warten, denn das Spiel, das ursprünglich als Project Spellbound angekündigt wurde, befand sich bereits seit über sieben Jahren in der Entwicklung.

Heute haben wir endlich Witchbrook in Bewegung gesehen, und es sieht so aus, als ob sich das Warten gelohnt hat. Wir werden in der Lage sein, Kurse in einer Vielzahl von magischen Fächern zu besuchen, Freundschaften mit unseren Klassenkameraden zu schließen, das Leben in der Stadt zu genießen und mit unserer Magie zu arbeiten, um unsere Studiengebühren an der Witchbrook Schule zu bezahlen. Oh, und wir können es alleine oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern gleichzeitig schaffen.

Witchbrook hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, aber es soll im Winter 2025 für Nintendo Switch, Xbox und PC erscheinen. Viel Spaß mit dem ersten Trailer unten.