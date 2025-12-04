Die League of Legends Championship Pacific wird Coach Comms in Split 1 ausprobieren

HQ

Wenn es um Wettkampf League of Legends geht, ist es dem Trainerstab tatsächlich nicht erlaubt, während der Spiele mit seinen Spielern zu kommunizieren. Zwischen den Spielen, in der Picks- und Bans-Phase und ähnlichen Phasen können die Trainer mit ihren Spielern sprechen, aber beim Live-Gameplay müssen die Spieler die Dinge selbst herausfinden.

Dieses Design könnte zu Ende gehen, da League of Legends Championship Pacific (LCP) eine neue Funktion namens Coach Comms ausprobieren wird, die es Trainern ermöglicht, während des Live-Spiels direkt mit ihren Spielern zu sprechen. Es wird in der Saison 2026 in Split 1 getestet, aber falls es ein Erfolg wird, ist es vernünftig anzunehmen, dass es auch in anderen regionalen Ligen oder internationalen Veranstaltungen stattfinden könnte.

Warum dies getestet wird, erklärt Riot Games: "Coach Comms ist so konzipiert, dass Trainer in Echtzeit mit Spielern kommunizieren können und sofortige strategische Reaktionen auf Spielsituationen ermöglichen. Dies kann den Verlauf eines Spiels verbessern, taktischer Entscheidungen ermöglichen und neue Einsatzpunkte für die Fans schaffen, die das Spiel verfolgen."

Coach Comms gilt als optionales Feature und eine, die Teams höchstens dreimal pro Spiel nutzen können, wobei die Aktivierungen jeweils 45 Sekunden dauern. Die Idee ist, dass ein Trainer vorbeischauen kann, strategische Änderungen aus einer Perspektive verlangen kann, die die Spieler vielleicht nicht sehen können, und dann die Spieler wieder ihrem Geschäft überlässt.

Riot schließt mit den Worten: "Das LCP-Team wird die Coach Comms während seines Pilotlaufs in der regulären Saison während Split 1 genau bewerten, einschließlich Einsatzmustern der Teams, Spielerfeedback, Fanreaktionen und operativer Stabilität. Diese Überprüfung wird bestimmen, ob Coach Comms in Zukunft breiter implementiert wird. Wir schätzen euer Interesse und euer Feedback, während wir diese neue Funktion testen."

Findest du Coach Comms eine kluge Idee?