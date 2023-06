Die Launch-Verkäufe von Final Fantasy XVI führen dazu, dass es in Großbritannien auf Platz 1 steigt

HQ

Final Fantasy XVI ist noch nicht lange auf dem Markt, aber wir haben bereits einige Verkaufszahlen von seiner Eröffnung in Großbritannien, wo es auf Platz 1 der Charts aufgestiegen ist.

In Bezug auf Box-Verkäufe hat Final Fantasy XVI jedoch nicht so gut abgeschnitten. Die physischen Verkäufe sind 74 % niedriger als die von Final Fantasy XV im Jahr 2016. Wie Chris Ding von Gamesindustry.biz betont, ist der digitale Markt seit 2016 viel größer geworden.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bleibt diese Woche auf Platz 2 der Verkaufscharts, während das neue Sonic Origins Plus auf Platz 3 liegt.

Hast du Final Fantasy XVI schon gespielt? Wenn Sie sehen möchten, ob es sich lohnt, lesen Sie unsere Rezension hier.