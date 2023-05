Die Laufzeit von Spider-Man: Across the Spider-Verse wurde enthüllt

HQ

Laut der Webseite von AMC Theatres für Spider-Man: Across the Spider-Verse wird der kommende Film ungefähr 2 Stunden und 20 Minuten laufen.

Dies ist eine längere Laufzeit als die des Originalfilms Spider-Man: Into the Spider-Verse, der 1 Stunde und 56 Minuten dauerte. Diesmal scheint es jedoch eine größere Geschichte zu erzählen zu geben, mit einer riesigen Besetzung von Spider-Men und Spider-Women, die wir uns vorstellen können.

Spider-Man: Across the Spider-Verse erscheint in knapp einem Monat, am 2. Juni hier in Großbritannien. Wir sind näher als je zuvor daran, ein Update zur animierten Geschichte von Miles Morales zu erhalten, und hoffentlich rechtfertigt sich diese längere Laufzeit, indem sie uns mehr Action oder andere großartige Momente beschert.

Was halten Sie von der Spider-Man: Across the Spider-Verse-Laufzeit?